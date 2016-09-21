Миллиардер Дональд Трамп тратил на себя деньги из благотворительного фонда

Миллиардер Дональд Трамп, который является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки, тратил деньги из благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation в личных целях.

Как сообщает издание The Washington $120 тыс., однако власти США согласились простить ему долг, если он пожертвует на нужды ветеранов $100 тыс.

Газета уточняет, что гольф-клуб в Нью-Йорке, который принадлежит Дональду Трампу, договорился о судебном урегулировании иска, вследствие чего предприниматель потратил из своего фонда $158 тыс.

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