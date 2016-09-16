Трамп проверил, есть ли у Обамы американское гражданство

|08:48
В Москве на серой ветке метро произошел сбой
|08:32
Школьница скончалась во время урока танцев в Новосибирске
|15.09 20:43
Во Франции начались массовые беспорядки из-за реформы труда
|15.09 19:00
Клинтон пообещала опубликовать подробный отчет о своем здоровье
|15.09 17:54
Захмелевшую медведицу пришлось в ящике увозить с участка дачников
|15.09 17:42
Депутат Рады предложил ввести санкции против украинских политиков
|15.09 16:19
Порошенко поблагодарил ЕС за продление антироссийских санкций
|15.09 16:19
Японский император хочет отречься от престола
|15.09 15:50
Глава Росстата призвал повысить пенсионный возраст
|15.09 14:52
Под Тулой из школы похитили двоих детей
|15.09 14:36
Захарова пожелала Клинтон дойти до финиша с палочкой
|15.09 13:50
В Нижегородской области произошла автомобильная авария, четверо погибших
|15.09 13:24
Российские хоккеисты в товарищеском матче против канадцев уступили в овертайме
|15.09 13:08
Порошенко сообщил, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдёт в Киеве
|15.09 13:05
Кремль: Россия готова помочь WADA в борьбе с хакерами
|15.09 12:56
В Твери девочка провалилась в котлован с кипятком
|15.09 12:43
Аналитики предсказывают снижение ключевой ставки ЦБ РФ
|15.09 12:24
Хакеры опубликовали вторую часть документов, украденных у WADA
|15.09 12:24
МИД РФ не получал уведомления об украинском иске – Захарова
|15.09 12:00
В Новосибирске родители приняли рану от арматуры на голове четырехлетнего сына за простую царапину
|15.09 11:34
ЦСКА сыграл вничью с «Байером» в стартовом матче группового турнира ЛЧ
|15.09 11:16
На юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП
|15.09 11:01
Под Красноярском вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
|15.09 10:39
Томский священник подозревается в трехлетней любовной связи с несовершеннолетней
|15.09 09:54
В сарае одного из сел под Хабаровском люди нашли пьяную медведицу
|15.09 09:30
Евгений Малкин: «Очень скучаю по сыну»
|15.09 09:30
Кто в Африке знает о Кубке мира по хоккею?
|15.09 09:13
Запас на сто поколений
|15.09 09:09
Тренировочный центр боксера Алояна отреагировал на обвинения в допинге
|15.09 08:06
Собака загрызла свою пожилую хозяйку в Якутии