Трамп проверил, есть ли у Обамы американское гражданство

Американский миллиардер, кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп проверил, есть ли у действующего лидера страны Барака Обамы гражданство.

Представитель предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер заявил, что миллиардер, получив свидетельство о рождении Барака Обамы, поверил в то, что политик родился на территории США, сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает издание Washington Post, в процессе предвыборной кампании 2008 года вопрос о месте рождения Барака Обамы уже поднимала кандидат в президенты страны Хиллари Клинтон.

Читайте также:

Американский телеведущий потрепал Трампа за волосы

Обама подозревает, что Трамп выражает симпатии Путину



