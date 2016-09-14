Обама подозревает, что Трамп выражает симпании Путину

Президент США Барак Обама подозревает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выражает симпатии российскому лидеру Владимиру Путину.

Глава Белого дома, выступая накануне в Филадельфии на митинге в поддержку кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, раскритиковал республиканца. Как передает Bloomberg, Обама высказал мнение, что Трамп считает Владимира Путина "примером для подражания". Американский президент так и сказал о Трампе: "Он любит этого парня". Обама призвал избирателей подумать о том, что происходит с Республиканской партией. Как он напомнил, раньше она выступала против России и авторитаризма и боролась за свободу и за демократию. Обама считает, что республиканцы должны быть против России, авторитаризма, быть за свободу и демократию.

Обама раскритиковал Трампа за ответы на вопросы ведущего программы PoliticKing Ларри Кингу на канале RT.

Выборы президента США пройдут 8 ноября.

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