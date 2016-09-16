Американский телеведущий потрепал Трампа за волосы

Популярный американский телеведущий Джимми Фэллон в рамках юмористической программы The Tonight Show повел себя необычайно дерзко по отношению к кандидату на пост президента США, миллиардеру Дональду Трампу.

Шоумен спросил у Трампа, не согласился бы он сделать какую-нибудь очень глупую вещь пока не стал президентом США. Миллиардер согласился на то, чтобы Фэллон взъерошил его волосы, выразив надежду на то, что люди, которые через час ждут его в Нью-Гэмпшире, все поймут.

Ведущий шоу на канале NBC рукой взлохматил знаменитую прическу Дональда Трампа, которая в прессе нередко становилась объектом для шуток.

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