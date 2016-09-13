Дональд Трамп спас женщину

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки, миллиардер Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Каролина прервал речь, чтобы оказать первую помощь женщине, упавшей в обморок.

Кандидата на президентское кресло нередко обвиняют в том, что он пренебрежительно относится к женщинам, однако своим последним поступком Трамп ввел критиков в недоумение. Миллиардер первым бросился в толпу с криками: "Пожалуйста, приведите доктора!". Когда упавшей в обморок даме принесли воду, политик заметил, что в помещении очень душно.

Как сообщает РИА "Новости", Дональд Трамп вернулся на сцену лишь после того, как убедился, что пострадавшей оказали необходимую помощь.

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