Трамп назвал самую серьезную ошибку Клинтон

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон позволила себе неосторожное высказывание, за которое ей спешно пришлось извиняться. Выступая перед своими избирателями в Нью-Йорке, Клинтон назвала людей, которые планируют голосовать за ее соперника Дональда Трампа, гомофобами, сексистами и исламофобами. По ее словам, половина сторонников кандидата-республиканца заслуживают сожаления.

Позже Клинтон принесла свои извинения, однако было уже поздно. Трамп, воспользовавшись промахом «леди Вау», жестко раскритиковал ее. На своем сайте претендент на пост главы государства написал, что Клинтон совершила худшую ошибку за всю нынешнюю кампанию. «Атаку» на американских избирателей Трамп назвал нелепой.

Президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Опросы свидетельствуют о том, что Клинтон и Трампа поддерживают примерно одинаковое число американцев.

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