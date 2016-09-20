Порошенко доложил Клинтон о ситуации в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего визита в США провёл встречу с бывшим госсекретарём, кандидатом в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон. В ходе переговоров украинский президент доложил Клинтон о ситуации в Донбассе.

Порошенко рассказал американскому политику, что в настоящее время Украина борется за свободу и демократические ценности, которые объединяют весь цивилизованный мир. Клинтон отметила "важный прогресс в осуществлении реформ" на Украине, сообщается на сайте украинского президента. Порошенко поблагодарил Клинтон за постоянную и твёрдую поддержку Украины.

Пётр Порошенко 19 сентября прибыл с официальным визитом в Нью-Йорк для участия в работе 71-й сессии Генассамблеи ООН.

Хиллари Клинтон является кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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