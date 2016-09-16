Порошенко не зря крестился: Украина получила от МВФ транш в $1 млрд

Президент Украины Петр Порошенко накануне не зря крестился, анонсируя очередной транш от Международного валютного фонда: транш в размере $1 миллиард перечислен 16 сентября - вот что крест животворящий делает!

О получении транша сообщают "Украинские новости", ссылаясь на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ), который сообщил, что сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 специальных прав заимствования (СПЗ), то есть около $1 млрд в эквиваленте". Большую часть транша Украина получит в СПЗ, а остальное - в международных валютах. Этот транш страна планирует направить на увеличение международных резервов Национального банка.

14 сентября Совет директоров МВФ возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд. Президент Украины Петр Порошенко встретил новости о транше специальным обращением к украинцам.