Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной прибыли в Нью-Йорк. Об этом в своем Twitter написал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Их фото у трапа самолета стало предметом бурных обсуждений.

Вместо ковровой дорожки президенту Украины и его жене Марине к трапу бросили потрепанный и довольно грязный коврик, на котором они не смогли поместиться. Пользователи соцсетей считают, что он подходит только для туалета.

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