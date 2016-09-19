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//В мире

В Нью-Йорке Порошенко встретили ковриком из туалета (ФОТО)

19 сентября 2016, 17:02 [ «АН-онлайн» ]

В Нью-Йорке Порошенко встретили ковриком из туалета (ФОТО)
globallookpress.com

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной прибыли в Нью-Йорк. Об этом в своем Twitter написал постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Их фото у трапа самолета стало предметом бурных обсуждений.

Вместо ковровой дорожки президенту Украины и его жене Марине к трапу бросили потрепанный и довольно грязный коврик, на котором они не смогли поместиться. Пользователи соцсетей считают, что он подходит только для туалета.

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