Украина хочет занять у Запада в следующем году три миллиарда

Украина собирается занять в будущем году почти 175 миллиардов гривен (около семи миллиардов долларов). Причем 71 миллиард гривен (2,8 миллиарда долларов) Киев рассчитывает привлечь из-за рубежа.

Остальные - на внутреннем рынке.

Такую же сумму Украина до Майдана заняла у России и отказалась отдавать.

Условия госзаимствований могут меняться в зависимости от влияния внешних политических, экономических и военных факторов, отмечается в проекте госбюджета Украины, опубликованном в понедельник, 19 сентября, на сайте Верховной Рады.

Напомним, 14 сентября Совет директоров МВФ возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд.

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