Соблюдение режима перемирия в Сирии бессмысленно – Минобороны

Перемирие в Сирии провалилось. Министерство обороны России считает, что соблюдение сирийской армией режима прекращения огня потеряло всякий смысл из-за регулярных обстрелов со стороны исламистов.

Позицию Минобороны по данному вопросу сегодня озвучил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Он констатировал: размежевания так называемых «умеренных сил» и террористов в Сирии не произошло. Более того, «умеренные» начали активно вливаться в ряды исламистов, чтобы вместе начать наступление на правительственные войска.

Соглашение о прекращении огня в арабской республике, в которой с 2011 года идет гражданская война, было подготовлено дипломатическими ведомствами США и России. Первоначально представители Соединенных Штатов отказались обнародовать детали соглашения.

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