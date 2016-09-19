Олланд заявил, что Франции не хватает ресурсов для борьбы с терроризмом

Французский лидер Франсуа Олланд заявил, что стране не хватает ресурсов для борьбы с терроризмом.

Об этом политик заявил в ходе своего выступления на церемонии поминовения жертв нападений. Как сообщает агентство Reuters, Олланд призвал поставить уже начатые действия по борьбе с терроризмом на постоянную основу, уточнив, что он имеет в виду все средства по предотвращению терактов.

По мнению президента Франции, это постоянная работа, которая требует больше ресурсов и средств помимо тех, которыми уже располагает страна. Отметим, что с начала 2015 года во Франции в ходе нападений террористов были убиты более 230 человек.

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