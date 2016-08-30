Франсуа Олланд сожалеет о санкциях против России

Лидер Франции выразил чувство сожаления по поводу того, что отношения России и стран Европы значительно ухудшились под влиянием ситуации на Украине. Франсуа Олланд считает, что санкции наносят вред всем.

Президент Франции вспомнил о тех временах, когда отношения между Москвой и Парижем были очень тесными и партнерскими. Франсуа Олланд надеется на возобновление прошлых контактов, подчеркивая, что санкционная политика против России в экономическом плане наносит только вред.

По словам французского лидера, все стороны заинтересованы в быстром разрешении конфликта, который происходит до сих пор на Украине. Кроме того, французский лидер надеется, что возобновятся переговоры в «нормандском формате» между четырьмя лидерами стран – России, Франции, Германии и Украины.

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