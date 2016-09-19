Из-за короткого замыкания в космическом корабле "Союз МС-02", которое было выявлено в ходе проверок в монтажно-испытательном комплексе на Байконуре, экипаж МКС было решено отправить в Москву.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в отрасли, сегодня днем члены экипажа МКС вылетают в Москву, поскольку им не обязательно быть на Байконуре, пока корабль не будет полностью исправен. Уточняется, что в Центр подготовки космонавтов вернутся космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко, астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу и их дублеры — космонавты "Роскосмоса" Александр Мисуркин и Николай Тихонов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Короткое замыкание было выявлено в рамках испытаний электроцепей.

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