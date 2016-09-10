Высота полета МКС увеличена на 2,2 километра

В пятницу в Центре управления полетами сообщили о том, что средняя высота орбиты Международной космической станции была увеличена на 2,2 километра.

Маневр по увеличению длился около десяти минут, его осуществлял пристыкованный к станции грузовой корабль "Союз МС-02". Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные ЦУПа, теперь высота полета МКС составляет примерно 405,6 километров. Отмечается, что данная мера была необходимой для осуществления посадки пилотируемого корабля "Союз ТМА-19М" с экипажем на борту, а также для пристыковки к Международной космической станции пилотируемого корабля "Союз МС-02", запуск которого состоится 23 сентября.

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