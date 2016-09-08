Названа сумма, которую Роскосмос намерен потратить на российский сегмент МКС
8 сентября 2016, 07:38 [ «АН-онлайн» ]
В четверг, 8 сентября, стало известно, что Роскосмос намерен направить 35,479 млрд рублей на управление полета российского сегмента Международной космической станции и его материально-техническое обеспечение.
Кроме того, средства будут направлены и на реализацию программы научно-прикладных исследований и различных экспериментов, уточняется в материалах Роскосмоса на портале госзакупок. Исполнителем выступает Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева ("РКК "Энергия").
Отмечается, что техническое задание предусматривает эксплуатацию, модернизацию, а также обеспечение работоспособности бортовых систем и оборудования МКС, управление полетами транспортных пилотируемых и грузовых кораблей, создание средств и методов обеспечения здоровья и эффективной работоспособности космонавтов, находящихся на станции, и модернизацию способов и средств подготовки персонала.
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