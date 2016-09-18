Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала постоянному представителю США при ООН Саманте Пауэр, ранее пристыдившей ее, съездить в Сирию и посмотреть, как живут люди в условиях почти шестилетней войны.

Мария Захарова подчеркнула, что готова даже оплатить поездку Пауэр в Сирию.

Пауэр, напомним, пристыдила представителя МИД РФ за заявление, что США защищают боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Мария Захарова рассказала, что она лично общается с представителями оппозиции из сирийских городов, и с детьми-сиротами, которые приезжают в Россию на отдых и реабилитацию. Официальный представитель МИД России заявила, что Пауэр нужно познакомиться именно с простыми людьми.

"Не с нусравцами, не с умеренной оппозицией, о доставке гуманитарной помощи которым так беспокоится Вашингтон. Не с проживающими на западе борцами за светлое будущее этой страны. А с людьми, которые там живут, несмотря на то, что уже почти шесть лет над их страной ставится кровавый эксперимент при активном участии Вашингтона", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

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