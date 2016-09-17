Порошенко с Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Петр Порошенко подчеркнул необходимость полного прекращения огня "российскими боевиками" и заявил о необходимости освобождения всех заложников, говорится в сообщении.

Также Порошенко попросил Меркель дать возможность заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову пройти лечение в одной из клиник Германии. Лидеры договорились продолжать координацию усилий для выполнения минских договоренностей.

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