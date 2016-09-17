Генпрокуратура Украины допросит Порошенко по делу о Евромайдане

Прокуратура Украины проведёт допрос президента страны Петра Порошенко после его возвращения с Генассамблеи ООН в рамках расследования преступлений на Майдане. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

18-21 сентября президент Украины осуществит визит в США, где выступит на Генассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН.

Ранее по делу о Майдане уже были допрошены глава МВД Арсен Аваков, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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