Украинский премьер-министр назвал главных врагов страны

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман назвал в рамках 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве, главных врагов страны.

Гройсман считает, что ключевыми украинскими врагами являются коррупция и популизм. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова премьера Украины, одной из главных сложностей также следует считать институциональную слабость, но в этом направлении есть определенный прогресс.

Гройсман заметил, что в стране была проведена успешная реформа децентрализации власти, однако все еще остается слабый суд и прочие вопросы, которые требуют немедленного решения.

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