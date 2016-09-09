Во время часа вопросов правительству в Верховной Раде произошла перепалка между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и вице-премьером, министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко.

Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщает агентство "Украинские новости".

Это случилось после того, как внефракционный депутат Олег Мусий спросил о пожаре на свалке в окрестностях Львова. Он заявил, что ситуация не решена, а профильные чиновники в министерстве регионального развития присылают ему отписки. Гройсман в свою очередь попросил Зубко отчитаться о том, что происходит.

Тот ему ответил: "Я тут при чем? Есть ГосЧС, есть Минтопэнерго. Я дал поручение ГосЧС, дальше что с меня?" Министр думал, что его микрофон выключен.

В ответ Гройсман потребовал от Зубко выключить микрофон: "Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню ***** отсюда, ты меня понял?", - пригрозил Гройсман. При этом между собой политики общались на русском языке.