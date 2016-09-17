Посольство РФ направило Украине ноту протеста

Посольство России в Киеве подтвердило нападение в ночь на субботу на здание российской дипмиссии и направило в министерство иностранных дел Украины ноту протеста. Российские дипломаты требуют расследовать происшествие и обеспечить безопасность.

По данным сотрудников посольства РФ, минувшей ночью группа из примерно 20 неизвестных молодых людей обстреляла здание дипмиссии из салютной установки. Злоумышленники бросили на территорию посольства дымовую шашку. Видеозапись атаки попала в интернет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал нападение "мелким хулиганством", которое не стоит комментировать. По словам Гройсмана, киевская полиция в воскресенье, 18 сентября, будет работать в штатном режиме, российские выборы она охранять не станет.

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