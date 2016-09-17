В Министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва проверяет детали инцидента с предполагаемой атакой на посольство РФ в Киеве.

"Если информация подтвердится, то реакция последует незамедлительно", - говорится в заявлении российского МИД,

О том, что группа неизвестных молодых людей с салютами и петардами напала на здание российской дипмиссии в украинской столице, ранее сообщило издание "Страна.ua". В настоящее время появились подробности атаки. По данным российских дипломатов, около часа ночи группа неизвестных, примерно 20 человек, бросила на территорию посольства дымовую шашку, а после обстреляла здание при помощи салютной установки. Возгорания не произошло.

Сотрудники посольства обратили внимание, что киевская полиция не задерживала злоумышленников.

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