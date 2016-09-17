Российское Министерство иностранных дел проверяет информацию об атаке группы неизвестных злоумышленников на посольство России в Киеве. О запуске молодыми людьми салютов и петард в сторону здания дипмиссии сообщило издание "Страна.ua".

В МИД РФ не подтверждают и не опровергают информацию украинского интернет-издания, - передает ТАСС. Все сообщения об инциденте, который произошел около здания российского диппредставитльства, около часа ночи, уточняются. Известно на данный момент, что полиции на месте происшествия не было. Молодежь быстро разбежалась.

Киевские власти ранее заявляли о невозможности гарантировать безопасность дипломатических учреждений в связи с выборами в Госдуму России 18 сентября сентября.

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