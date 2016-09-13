Петр Порошенко заявил, что Украина может получить новый кредит Международного валютного фонда 14 сентября. Он сказал об этом в ходе торжественной церемонии открытия детского сада в Днепропетровской области.

Говоря о транше, президент Украины осенил себя крестом. Украинский лидер ожидает от МВФ займ в размере одного миллиарда долларов.

Россия на завтрашнем заседании совета директоров МВФ собирается голосовать против выделения третьего транша кредита Украине. Ранее сообщалось, что российская сторона считает необходимым обратить внимание Международного валютного фонда, что в вопросе предоставления Украине очередного транша нарушаются правила, которые сам же ВМФ и установил. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

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