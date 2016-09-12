Россия укажет МВФ на нарушение своих же правил в вопросе транша Украине

Российская сторона считает необходимым обратить внимание Международного валютного фонда, что в вопросе предоставления Украине очередного транша нарушаются правила, которые сам же ВМФ и установил. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

По мнению чиновника, заключение о выполнении Киевом требований ВМФ лишено оснований и создает опасный прецедент. Он также отметил, что на предстоящем заседании совета директоров ВМФ, посвященного вопросу предоставления Украине финансовой помощи, Россия проголосует против. Тем не менее, Силуанов сомневается в том, что позиция России сможет повлиять на решение о продлении программы финансовой поддержки.

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