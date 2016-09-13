Билл Клинтон прокомментировал состояние здоровья Хиллари

Бывший американский президент и супругу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Билл признался, что его жена и ранее имела проблемы со здоровьем.

Об этом он заявил в интервью Чарли Роузу, полная версия которого будет показана 13 сентября телеканалами PBS и CBS.

Клинтон подчеркнул, что с ней и раньше - пусть и не часто - случалось сильное обезвоживание, ведь она работала "как демон на посту госсекретаря, сенатора и в последующие годы". При этом бывший глава государства отметил, что с Хиллари всё в порядке, это всего лишь обезвоживание. Клинтон добавил, что у его жены нет серьезных проблем со здоровьем, о которых никто не знает.