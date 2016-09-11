|19:11
Полиция уточнила информацию о "стреляющем" свадебном кортеже
|17:31
В стреляющем свадебном кортеже были три "Порше", "Майбах" и "Бентли"
|16:09
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал встряхнуть МОК
|16:03
На Дунае прогулочное судно с пассажирами врезалось в дамбу (ФОТО)
|15:43
В Адыгее полиция задержала 19 членов "Гринпис"
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Илюмжинов лично прокомментировал информацию о гражданстве США
|15:17
Украинский прокурор устроил гонки с полицией и снес бордюр и ограждение
|15:06
В Москве объявлен план “Перехват” из-за стрельбы на свадьбе
|14:45
Times отмечает укрепление российских внешнеполитических позиций
|14:10
Полянская: нам предстояло выйти не в привычный ринг, а на сцену
|13:53
Юношеское первенство России по ММА стартовало в Великих Луках
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Краснодар примет финал турнира по ММА TECH-KREP FC: PRIME Selection-2016
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В Амурской области произошло землетрясение
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Школьник погиб, сорвавшись с крана, на который залез, чтобы посмотреть салют
|12:18
Российский политик: разум страны или пиарщик и скандалист?
|12:17
Белорусы выбирают Парламент страны
|11:08
Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным
|10.09 21:39
В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега
|10.09 20:10
Киев назвал условия проведения выборов в Госдуму на Украине
|10.09 17:28
"Росатом" требует с Болгарии 620 миллионов евро
|10.09 16:51
В Москве Lamborghini без номеров врезался в дорожный отбойник
|10.09 16:35
В Астрахани столкнулись два пассажирских автобуса
|10.09 14:33
МИД РФ потребовал от Киева официальных разъяснений по выборам в Госдуму
|10.09 14:23
Школьница из Красноярска умерла во время попытки сделать селфи
|10.09 13:54
В Москве найдена мертвой звезда российских телесериалов
|10.09 13:16
В Москве девочка упала с девятого этажа и выжила
|10.09 11:09
Киев отказал в проведении выборов в Госдуму на территории Украины
|10.09 10:56
Штайнмайер высказался о переговорах США и России по Сирии
|10.09 10:44
Вертолеты МЧС эвакуируют людей в подтопленных районах Приморья
|10.09 08:53
При обыске в квартире полковника МВД было обнаружено 8 млрд рублей