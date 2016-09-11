Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон после инцидента, случившегося с ней на траурной церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября появилась на публике и заявила, что чувствует себя прекрасно.

69-летняя Хиллари Клинтон почувствовала недомогание и даже упала в обморок. Ей помогли придти в себя охранники. Как пишут западные СМИ, Клинтон провела некотоое время в доме своей дочери. И выйдя после того, как ей стало легче, сказала журналистам: "Я чувствую себя прекрасно!"

В последнее время в прессе много пишут о здоровье кандадата на пост главы американкского Белого дома. Якобы, Хиллари Клинтон серьезно больна.