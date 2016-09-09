Филиппинский президент назвал дураком генсека ООН

Филиппинский лидер Родриго Дутерте позволил себе очередное резкое высказывание - на этот раз в адрес генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Генсек выступил с заявлением о нарушениях прав человека в связи с проводимой Дутерте политикой, в частности, кампанией по борьбе с наркотиками, в рамках которой президент Филиппин пообещал убивать дилеров и скармливать их тела рыбам, а также призвал граждан бороться с дилерами с помощью запрещенных веществ. В ответ на это Дутерте назвал Пан Ги Муна дураком.

Дутерте и раньше позволял себе неполиткорректные высказывания. Напомним, ранее из-за его слов в адрес президента США была отменена встреча с Бараком Обамой, после чего было распространено заявление о том, что филиппинский лидер сожалеет о сказанном.

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