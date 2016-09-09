Премьер-министр Великобритании назвала условия отмены санкций против РФ

Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила условия, при которых санкции против России могут быть сняты.

Политик заявила, что этому поспособствует выполнение минских договоренностей по Украине, а до этого момента она намерена противостоять отмене санкций против России. Об этом Тереза Мэй заявила в минувший четверг в рамках встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском.

Как отмечает ТАСС, Великобритания продолжает активно настаивать на том, что ограничения в отношении Российской Федерации будут сохранены до полного выполнения соглашений.

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