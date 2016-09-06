Минторг США расширил черный список российских компаний

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США решило включить в санкционные списки еще 81 компанию и организацию под 86 наименованиями. 75 из них – российские, из которых семь находится в Крыму.

В документе американского Минторга упомянуты компании «Ангстрем-М», Giovan Ltd, «Ангстрем», «Ангстрем-Т», «Текнопол лимитед», ОАО «ВО Радиоэкспорт», Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК), АО «Микрон», АО НПФ «Микран», «Текнопол компани», НПК «Гранат», пишет «КоммерсантЪ».

Напомним, 1 сентября в санкционный список США в отношении России попали Керченский мост и компании группы «Газпром». Надо сказать, что расширение списка для попавших в него компаний мало что меняет и ключевые для экономики США и Евросоюза структуры (такие, как «Газпром») остаются неприкосновенными.