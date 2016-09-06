США частично отменили санкции, введенные против "Рособоронэкспорта". Речь идет о контрактах на техобслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане. Решение принято сроком на два года.

США ввели санкции против "Рособоронэкспорта" 2 сентября 2015 года по подозрению в нарушении американского закона "О нераспространении в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи". Как отметил заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский, санкции сняли еще 25 ноября.

Гореславский добавил, что в концерне готовы рассмотреть обращения иностранных заказчиков на поставки дополнительных партий Ми-17, передает РИА Новости.

До введения санкций Пентагон закупил у России Ми-17 для Афганистана на сумму, превышающую 1 млрд долларов. Прекращение поставок российских вертолетов американские военные назвали катастрофой.



Читайте также:

Пентагон: российские вертолеты нужны в Афганистане.

Зачем "Рособоронэкспорт" купил абонемент в Большой театр за 13,2 млн рублей



