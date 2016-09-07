Кремль прокомментировал расширение санкций США против России

То, что Минторг США принял решение расширить санкционный список российских компаний, диссонирует с темами возможного взаимодействия двух стран, которые обсуждались на переговорах Путина и Обамы на G-20.

Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, когда его спросили о последствиях антироссийских санкций со стороны США.

Песков не стал детально обсуждать санкционный список, поскольку он требует тщательного изучения, но признал как факт, что такие меры «никак не способствуют развитию отношений между Россией и США»

Напомним, ранее «Аргументы недели» сообщали о расширении со стороны США санкционного списка в отношении России.

Экономисты высказываются конкретнее, говоря, что вред от новых санкций США выглядит эфемерно.