С молотка продадут знаменитое платье Мэрилин Монро со дня рождения Кеннеди

Платье голливудской дивы Мэрилин Монро, в котором она исполняла Happy Birthday mr. President на дне рождения президента США Джона Кеннеди в мае 1962 года, продадут на аукционе.

Торги пройдут 17 ноября в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Сверкающее платье, отделанное блестками и стразами, было сшито на заказ дизайнером Жаном Луи. Мэрилин надела его на выступление, которое состоялось в Madison Square Garden в Нью-Йорке в честь 45-летия Кеннеди.

За такой лот аукционный дом рассчитывает выручить не меньше двух миллионов долларов.

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