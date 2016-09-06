Как в Киеве «Интер» выжигали огнем

В рейтинге самых опасных стран для журналистов по итогам прошлого года Украина заняла 12 место, однако в свете последних событий в этом году страна имеет все шансы все-таки войти в ТОП-10, наряду с Сирией, Ираком и Афганистаном.

При том опасность сейчас угрожает не только тем представителям средств массовой информации, которые освещают военный конфликт на востоке Украины. В минувшее воскресенье группа неизвестных в масках атаковала и подожгла здание телеканала «Интер» в Киеве, который давно подвергается откровенной травле со стороны радикально настроенных украинцев за «пророссийскую позицию».



Телеканал «Интер» попал в опалу во время событий 2014 года в первую очередь по той причине, что 29% акций телеканала до 2015 года принадлежали ОАО «Первый канал» (Российская федерация), а значит отчасти, на редакционную политику СМИ влиял и российский собственник. Действительно, события Майдана «Интер» освещал совсем в ином ключе, нежели подавляющее большинство медиа Украины.



Еще в разгар революции активисты не раз предпринимали попытки захвата телеканала «Интер». В феврале 2014 года всерьез поднималась идея о создании общественного телевидения на базе «Интер», а сотрудникам не раз приходилось эвакуироваться из здания, окруженного возмущенной толпой.



Тогда телеканалу удалось отстоять себя и отбиться от нападок путем изменения редакционной политики, а в начале 2015 года российская доля акций телеканала была выкуплена украинскими бизнесменами – Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным.



Несмотря на это, на протяжении последних двух лет «Интер» не раз попадал в громкие истории и скандалы, рискуя потерять место на украинском медиа-рынке. Ведь нападки на это СМИ осуществлялись не только радикалами или «коллегами», но и представителями власти.



Новая глава в романе «Наезд на «Интер» началась с того, что редакторы телеканала вырезали из эфира слова украинского музыканта Александра Пономарева «Слава Украине!». Сотрудники телеканала рассказали украинским СМИ, что руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная якобы разозлилась и приказала вырезать эти слова из телеверсии и больше не приглашать Александра Пономарева на проекты.



Сам Пономарев подтвердил, что во время концерта действительно произнес лозунг.



«Я действительно во время концерта поздравил зрителей такими словами, и они дружно мне ответили «Героям слава!». Но о том, что это было вырезано, или о том, что меня больше не будут приглашать на «Интер», мне ничего не известно», - заявил он.



Несколько дней этот инцидент был ТОП-новостью в украинских СМИ, а в социальных сетях разгорелся настоящий бунт против телеканала – звучали призывы бойкотировать и даже запретить «Интер».



«Антиукраинская, антигосударственная позиция телеканала «Интер» — сколько еще нужно фактов и доказательств?! Нацрада по телевидению — где Вы?! Или политическая конъектура и клановые интересы так сдавили вам горло, что забыли, зачем вас создали? Обращаюсь к СБУ. Уважаемые коллеги — пауза затянулась — ваша прямая ответственность отреагировать на обнародованные факты!», - написал тогда на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.



В воскресенье наступила кульминация новой громкой истории с «Интером». Перед зданием телеканала собралась группа из двадцати человек, которые требовали закрыть «Интер». Сначала собравшиеся выражали свои требования относительно мирно, однако затем начали жечь шины и пытаться прорваться в здание. Радикально настроенные активисты выкрикивали лозунг «Интер» - агент Москвы». Затем несколько человек в масках забросали здание дымовыми шашками – начался пожар. Сотрудников телеканала долгое время не могли эвакуировать – в результате несколько человек отравились угарным газом, еще одна сотрудница сломала ногу в процессе эвакуации. Полностью выгорела студия передачи «Подробности», несколько помещений сильно задымлены и пока не пригодны для работы.



«Вооруженная группа людей в составе около 15 человек ворвалась в здание по ул. Щусева, 26, в котором находится компания «Национальные информационные системы». Нападавшие произвели несколько выстрелов и совершили поджог здания. «Интер Медиа Груп» открыто обращается к Президенту Украины с призывом вмешаться в ситуацию с целью восстановления законности и защиты от противоправных действий. В Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины подано заявление о совершенном преступлении. «Интер Медиа Груп» требует провести объективное расследование и гарантировать безопасность работы средств массовой информации», - сделал срочное заявление телеканал.



Журналистское сообщество, хоть до этого инцидента и метало в «Интер» гневные посты в соцсетях и злые статейки на тему «Интер» - агент Москвы», суд линча резко осудило, как и большинство нардепов и других представителей власти.



Однако министр внутренних дел Арсен Аваков явно встал на защиту поджигателей. Комментариев он не давал, однако «отлайкал» сообщения о поджоге, появившиеся в соцсетях. Позднее советник министра Зорян Шкиряк обвинил в поджоге сам телеканал, указав на то, что администрация телеканала не предоставила МВД видеозаписи с камер видеонаблюдения, что может указывать на нежелание менеджмента «Интера» установить правду о случившемся.



Отметим также, что всех шестерых задержанных по горячим следам подозреваемых в поджоге сразу отпустили. А Аваков нацелил свое внимание не на расследование инцидента, а на изучение документов, предоставленных активистами, в которых утверждается, что телеканал согласовывал работу с российскими политтехнологами.



К слову, сотрудники телеканала, да и многие украинские политологи подозревают в организации поджога самого Авакова.



Казалось, на поджоге взбунтовавшиеся радикалы и остановятся, однако расходиться они не спешили и уже вторые сутки штурмуют здание, не пропуская сотрудников на свои рабочие места. Полиция, дежурящая под офисом «Интера», при этом бездействовала. Благо, что ей хотя бы удалось уберечь здание от новых поджогов.



«Интер» на три дня оказался в центре внимания не только СМИ и общественности, но и высших чинов Украины, силовиков и Евросоюза.



Европейский союз призвал к полному и независимому расследованию нападения на телеканал «Интер». Об этом заявила спикер высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе.



«Насилие не является приемлемым ответом на несогласие с редакционной политикой», - подчеркнула спикер ЕС.



Не мог не отреагировать на случившееся и президент страны. Петр Порошенко поручил Генеральному прокурору Юрию Луценко взять расследование событий, произошедших на телеканале «Интер» 4 сентября, под личный контроль.



«Недопустимо, чтобы кто-то врывался, поджигал - я уверен в том, что это не имеет никакого отношения к патриотам. Сегодня это не меньше, или даже больше вредит Украине, чем любые контакты с провокаторами», - заявил он.



Однако поджигателей так и не задержали, а «Интеру» пришлось самому позаботиться о своей «разблокировке». На протяжении всего дня руководство телеканала вело переговорные процессы с радикалами. О чем в итоге договорились – пока точно выяснить не удалось, однако блокаду все-таки начали снимать.



Как рассказал после переговоров в комментарии «Стране» боец батальона «Святая Мария» Алексей Середюк, «Интер» согласился на все условия.



«Мы поставили условие - в течение пяти дней вы увольняете Шувалова и меняете контент канала с пророссийсокого на патриотический. На это даем вам пять дней. В противном случае мы вернемся и нас будет в 10 раз больше и мы разнесем здесь все к чертям собачьим!» - заявил батальонщик.



В то же время, представитель телеканала «Интер» так описал переговорный процесс: «Сейчас они уйдут. Они пытались торговаться: мы уйдём, но пообещайте, что уйдёт Шувалов. Ответ наш был как в кино «Место встречи изменить нельзя»: «Дырку вам от бублика, а не Шувалова, граждане бандиты».