В Киеве продолжаются акции протеста против телеканала "Интер". Около пятидесяти активистов перекрыли вход в здание, в котором располагается офис. Участники акции установили у офиса палатки, подвезли шины.

Накануне сотрудники канала смогли беспрепятственно покинуть офис, но утром уже не смогли попасть внутрь. Активисты заявили, что будут продолжать блокаду до тех пор, пока канал не прекратит свою работу. По словам участников акции, ее причиной послужили пророссийские настроения в политике канала.

Ранее офис канала уже подвергался поджогу. 4 сентября активисты устроили митинг, в ходе которого жгли шины и бросали их в здание. В результате возгорания пострадали пять человек.

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