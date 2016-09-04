В Киеве на улице Щусева неизвестные лица подожгли здание, в котором располагается телеканал "Интер". По некоторым данным, не все сотрудники успели эвакуироваться, поэтому им пришлось забраться на крышу. К зданию прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи.

Спикер столичной полиции Оксана Блищик сообщила в Facebook, что группа из 20 человек установила палатки и подожгла шины у здания телеканала. По ее информации, неизвестные также бросили в здание телеканала дымовую шашку, в результате чего возник пожар.



На улице Щусева в Киеве располагается офис компании «Национальные информационные системы», производящей программы «Новости», «Подробности», «Подробности недели» для телеканала «Интер».





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