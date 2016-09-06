Украинский лидер Петр Порошенко отозвался о закрытии доступа на российский рынок украинских товаров как об акте экономической агрессии, приведшем к стремительному падению на Украине уровня жизни.

По словам Порошенко, это стало настоящим “шоком” для экономики Украины. Резкое снижение объема поставок привело к потерям порядка пятнадцати миллиардов долларов по минимальным подсчетам. Кроме того, закрытие российского рынка привело к скачку безработицы на Украине.

Ранее Алексей Лихачев, занимающий пост главы Минэкономразвития, называл такие же цифры при оценке потерь, которые понесут украинские предприниматели от падения объема поставок на российский рынок и блокировкой транзита товаров украинской промышленности.

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