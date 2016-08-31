Порошенко обвинил Россию в «нищете жителей Донецка»

Во всем виновата Россия. Такое объяснение всех украинских бед вполне устраивает Петра Порошенко, который выдвинул новое обвинение российской стороне – теперь в том, что в Донецке низкий уровень жизни.

Петр Порошенко обозначил жителям Донецка причину, по которой в городе сохраняется очень низкий уровень жизни. Украинский лидер убежден, что в этом виновата Россия, которая куда бы ни приходила, никому не приносит счастья. По словам Петра Порошенко, низкое качество жизни жителей Донецко непосредственно связано с нарушением мира.

Президент Украины сравнил зарплаты в Мариуполе, где жители получают 7422 гривен, и в Донецке, где заработная плата значительно меньше. Причина тому – неработающие предприятия, безработица, высокие цены. Во все этом виновата Россия, которая принесла разруху и беды.

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