Президент Украины поблагодарил США за новые санкции

Петр Порошенко, занимающий пост главы Украины, выразил благодарность американским властям за обновленный список санкций в отношении Российской Федерации. Сообщение об этом опубликовано в официальном блоге президента в соцсети Twitter.

Напомним, Министерство финансов США в очередной раз расширило список компаний и физических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры, введенные в связи с украинским конфликтом. Так, в список наряду с дочерними компаниями “Газпрома” и подрядчиками, занятыми в строительстве Крымского моста, попали главы республиканских управлений Следственного комитета и ФСБ, а также восемь крымских министров.

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