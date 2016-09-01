Подрядчики строительства Крымского моста попали под санкции

Американское Министерство финансов опубликовало на своем сайте список российских компаний, в отношении которых были введены санкции. В числе прочих в списке значатся компании-подрядчики, занимающиеся строительством моста через Керченский пролив.

Как сообщается, меры относительно компаний были введены в связи с конфликтом в Украине.

Масштабное строительство предполагается закончить к концу 2018 года, когда ожидается открытие автомобильных проездов. Железнодорожные пути на мосту должны открыться в 2019 году. В данный момент ведутся работы по сбору железнодорожных пролетов.

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