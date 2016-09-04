Председатель Еврокомиссии расцеловал китайского лидера

В воскресенье, 4 сентября, на церемонии встречи лидеров "Большой двадцатки" в Китае председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обнял председателя КНР Си Цзиньпина и расцеловал его как старого друга.

Как сообщает сегодня корреспондент портала "Газета.Ru", Юнкер расцеловал Цзиньпина в обе щеки во время церемонии приветствия участников G20 в Международном выставочном центре. Впоследствии главы государств сделали традиционную общую фотографию.

Напомним, что саммит "Большой двадцатки" проходит 4-5 сентября в китайском Ханчжоу. На мероприятии фатально не везет президенту США Бараку Обаме.

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