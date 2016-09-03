В китайском Ханчжоу свои двери распахнуло неформальное сообщество деловых ассоциации стран, которые не только ведут переговоры по поводу развития экономики и бизнеса, но и готовят рекомендации для лидеров G20.

Более чем 800 представителей разных стран примут участие в саммите «деловой двадцатки». Это будет самое масштабное мероприятие за всю историю существования организации. Основные вопросы экономики будут обсуждаться специалистами, которые, в свою очередь, подготовят необходимые рекомендательные письма для лидеров G20.

Главные темы на сегодня – торговля, борьба с коррупцией, развитие бизнеса, инвестиции и многое другое. На деловом саммите будут представлены 142 компании из 32 стран мира.

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