Лавров назвал условие для встречи с Джоном Керри на саммите G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко определил условие, при котором встреча дипломатов России и США может состояться в рамках саммита G20, который будет проводиться в ближайшее время в Ханчжоу.

Только в том случае, если Соединенные Штаты Америки наконец-то смогут добиться разделения террористов и умеренной оппозиции в Сирии, Сергей Лавров готов провести двустороннюю встречу с Джоном Керри, государственным секретарем США.

Пока нет никаких согласований по поводу предстоящих переговоров двух дипломатов. Но важнее, по словам Сергея Лаврова, не согласование времени, а выполнение американскими коллегами определенных условий, которые они должны были давно выполнить.

Главным препятствием на данный момент в урегулировании сирийского конфликта является отсутствие размежевания между террористами ИГ (запрещена в России) и теми группировками, которые США считают «умеренными оппозиционерами».

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