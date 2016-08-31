Кремль о возвращении к формату G8: в Москве удовлетворены и G20

Кремль прокомментировал высказывание Франк-Вальтера Штайнмайера, который высказал предположение, что Россия может вернуться к формату G8. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, разъяснил позицию Москвы.

По словам главы пресс-службы российского президента, Москву вполне удовлетворяет формат G20. Дмитрий Песков подчеркнул, что такие расширенные встречи позволяют раскрыть государству свой потенциал и в наибольшей полноте представить расстановку сил на международной арене. Благодаря G20 Россия может быть в курсе экономического состояния ведущих стран мира. G8 в этом плане гораздо более узкий формат.

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