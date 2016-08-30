В Кремле назвали голословными новые обвинения в адрес России в кибератаках

Очередные обвинения в адрес Москвы в том, что она причастна к кибератакам на базы данных регистрации избирателей США являются безосновательными, высказал мнение Кремля Дмитрий Песков, глава пресс-службы президента РФ.

Власти РФ не намерены каким-либо образом реагировать на появившиеся очередные обвинения, не считая нужным оправдываться по поводу причастности к кибератакам, которые были совершены хакерами на базы данных регистрации избирателей в некоторых американских штатах. По словам Дмитрия Пескова, Россия не имеет никакого отношения к этим обвинениям.

Ранее сообщалось о том, что система регистрации избирателей была закрыта на целых десять дней из-за возникших кибератак в штатах Иллинойс и Аризона.

Читайте также:

Белый дом просит Москву прекратить «травлю» американских дипломатов

На сайте Белого дома создали новую петицию о Ходорковском