Анкара поставила ультиматум сирийским курдам

В ультимативной форме выразил свое требование глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, который заявил, что Турция поставит сирийских кудров своей новой военной целью, если они не освободят территорию на востоке.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу предупредил, что если сирийские курды не оставят территорию, которая находится восточнее Евфрата, они станут главной целью турецких военных сил. Основной задачей Турции является стремление очистить Джараблус, сирийский регион, от террористов, относящих себя к запрещенной в России и других странах группировки «Исламское государство».

Министр иностранных дел подчеркивает, что сирийские курды занимаются этническими чистками, выгоняя из своих домов жителей региона.

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