Эксперт: Запад едва ли откажется от планов сместить сирийское правительство

Завершение переговоров российского и американского дипломатов так и не привело к фактическому прогрессу в решении сирийского конфликта. Британский эксперт объяснил, почему это произошло в очередной раз.

Маркус Пападопулос, главный редактор журнала Politics First, назвал ситуацию после переговоров Сергея Лаврова, главы российского МИДа, и Джона Керри, госсекретаря США, дежавю. Стороны, по мнению эксперта, все время говорят о каком-то прогрессе, которого на самом деле нет.

Редактор издания считает, что реальное продвижение в деле решения конфликта возможно только в том случае, если Запад и его союзники заявят об отказе поддерживать членов исламистских группировок террористов. Но шансов на то, что США и их партнеры перестанут тешить себя надеждой сместить правительство Сирии, практически нет.

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