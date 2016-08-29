Пентагон: несогласованные операции в Сирии лишь помогают боевикам ИГ
29 августа 2016, 15:10 [ «АН-онлайн» ]
Свое мнение об операциях, проводимых в Сирии, высказали США. Чтобы снизить напряженность конфликта, нужно сохранять согласованность действий между союзными войсками, считают в американском военном ведомстве.
Турция остается партнером США по Североатлантическому альянсу, поэтому Соединенные Штаты Америки намерены поддерживать с ней контакт, чтобы не давать террористам возможности воспользоваться несогласованными действиями союзников в своих целях.
По мнению представителей Пентагона, отсутствие общности усилий сводит на нет все стремления по деэскалации конфликта и позволяют террористам «Исламского государства» - группировки, запрещенной в России и других странах - готовить атаки в Турции, США и остальных государствах.
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