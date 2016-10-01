Российский парк беспилотных аппаратов пополнит вертолёт ТБ-20Э, оборудованный электродвигателем и входящий в комплекс «Геодезия-В». Вертолет бесшумен, экологичен, удобен в эксплуатации и не требует аэродромов.

Беспилотник «ТБ-20Э» способен выполнять задачи на удалении до 50 км с передачей на командный пункт видеоизображения в режиме реального времени, сообщает topwar.ru. Электровертолет не требует специально подготовленной площадки для взлета и приземления, что делает его незаменимым при проведении различных миссий в труднодоступных районах. Вертолет способен выполнять как в мирных, таки в военных целях.

Беспилотный вертолет ТБ-20Э способен подниматься на высоту до 6000м, время полета – 2 часа со скоростью до 90 км/ч. Максимальная полезная нагрузка - до 5 кг. Максимальная взлетная масса – 20 кг, длина фюзеляжа – 2,1 м, диаметр главного ротора – 2,5 м. Управление осуществляется с портативного командного модуля.